Altedo festeggia l’ultima serata dell’estate

(Di sabato 14 settembre 2024) Si tiene oggi adla prima edizione della ‘Festa di fine estate’. "Lo scopo dell’iniziativa – dice il sindaco di Malalbergo Massimiliano Vogli – è quello di riscoprire i nostri luoghi e valorizzare gli attori della comunità, commercianti in primis, associazioni del territorio e tutte le altre realtà locali. Lo scopo finale è quello di creare un’occasione di festa e un modo per vivere insieme l’ultimo vero fine settimana estivo prima dell’avvio anno scolastico". Il cartellone dell’evento propone, a partire dalle 16, numerosi eventi, concerti, spettacoli di danza, intrattenimento per bambini, stand gastronomici, degustazione di vini, raduni di moto e mostre di auto d’epoca. E ancora, in programma ci sono mercatini vintage e dell’artigianato, concorsi cinofili, premiazioni sportive che animeranno le vie della popolosa frazione dal pomeriggio a mezzanotte.