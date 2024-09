Ucciso dall’assessore | Nessuno ci ha avvisati che Youns era morto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Abbiamo scoperto cheera, mentre lo stavamo cercando.ci aveva avvisato". Alì, uno dei fratellli diEl Bossettaoui, il 39enne di origini marocchinela sera del 20 luglio in piazza Meardi a Voghera, ieri ha deposto a Pavia al processo che si sta celebrando a Pavia davanti al giudice Valentina Nevoso. "Sapevamo cheera a Voghera e lo cercavamo da settimane - ha raccontato Alì che abita e lavora in Svizzera -. Eravamo stati dai carabinieri il 2 e il 17 luglio 2021 perché eravamo preoccupati. Il 21 luglio, non avendolo visto neppure il giorno prima in occasione della festa del montone che è una data importante per noi musulmani, l’abbiamo cercato ai giardini e in alcuni bar. Poi siamo andati in ospedale, e lì ci hanno detto che c’era una persona morta. Abbiamo scoperto così che il cadavere era quello di mio fratello.