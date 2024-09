Tumori Aiom | In Italia 14 mesi prima di accedere a farmaci innovativi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Barcellona, 13 set. (Adnkronos Salute) - È pari a un anno e mezzo (559 giorni, circa 18) il tempo medio in Europa (nel 2023) per disporre dei nuovianticancro, tempi che si sono allungati di oltre un mese rispetto al 2022, quando erano pari a 526 giorni. L'è più rapida rispetto alla media europea, però i pazienti oncologici del nostro Paese devono aspettare ancora 417 giorni, cioè quasi 14, perai trattamenti anticancro. Basta pensare che in Germania, che si colloca al primo posto in questa classifica, sono sufficienti 3(93 giorni).