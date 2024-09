The Radleys | Damian Lewis e Kelly Macdonald alle prese con l’oscuro nel primo trailer

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024) TheconnelAbbiamo visto ildi Salem’s Lot, e ora abbiamo unsguardo a un film sui vampiri un po’ meno intenso. La Lionsgate ha pubblicato ildi quella che viene descritta come una nuova “commedia thriller” (noi diremmo più horror) intitolata The, diretta da Euros Lyn e scritta da Talitha Stevenson.interpretano una coppia sposata con due figli che nasconde un oscuro segreto: sono tutti mostri non morti che devono consumare sangue per sopravvivere. L’apparentemente idilliaca vita di periferia della famiglia viene messa a soqquadro quando la figlia Clara cede ai suoi impulsi naturali e uccide un adolescente che la stava aggredendo sessualmente nel bosco.