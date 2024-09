Tenta di sfuggire al posto di blocco | arrestati dopo un inseguimento

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'Aquila - Due uomini fermati dai carabinieriuna fuga a bordo di un'auto e un successivotivo di fuga a piedi. Ieri sera, una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile (Nor) ha arrestato due uomini che hannoto di eludere undi. Il conducente, un 37enne del luogo, alla vista dei militari ha deciso di non fermarsi, accelerando e cercando di evitare il controllo. Nonostante iltivo di fuga, l'auto è stata rapidamente inseguita e bloccata dagli agenti dell’Arma. A bordo del veicolo si trovava anche un 31enne straniero, senza fissa dimora, che ha cercato di proseguire la fuga scendendo dall'auto in movimento endo di allontanarsi a piedi. Tuttavia, la sua fuga è stata di breve durata, poiché i carabinieri lo hanno subito intercettato e fermato. Entrambi gli uomini sono statiper resistenza a pubblico ufficiale.