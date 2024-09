Temporale di neve | un fenomeno raro e affascinante

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024) I temporali di, noti anche come “thundersnow”, rappresentano un evento meteorologico, caratterizzato da una combinazione inusuale di, tuoni e fulmini. Questosi verifica quando aria fredda e instabile entra in contatto con masse d’aria più calde, generando tempeste diaccompagnate da scariche elettriche. Nonostante siano più comuni nelle regioni montuose e nelle zone settentrionali, i temporali dipossono verificarsi anche a quote più basse in determinate condizioni.di, foto Ansa – VelvetMagLa formazione dei temporali diI temporali disi formano in modo simile ai temporali estivi, ma con una differenza chiave: le temperature devono essere abbastanza basse da permettere la formazione dellainvece della pioggia.