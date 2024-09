Songs For A Nervous Planet primo album dal vivo dei Tears for Fears

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il celeberrimo duo britannico Tears For Fears annuncia la pubblicazione del primo album ufficiale live della banda, Tears For Fears Live (A Tipping Point Film), la cui uscita è fissata per il prossimo 25 ottobre. L'album contiene anche quattro nuove tracce incise in studio, tra le quali "The Girl That I Call Home", disponibile da oggi. Contestualmente all'uscita dell'album, il duo annuncia anche la realizzazione del film di una favolosa performance catturata dal vivo nella scenografica cornice del FirstBank Amphitheater di Graystone Quarry a Franklin, nel Tennessee, durante una tappa del 'Tipping Point Tour Part 2': Tears For Fears Live (A Tipping Point Film) guarda un frammento della performance. Sulla creazione dell'album e del film, Curt Smith ha dichiarato: "Abbiamo deciso di filmare lo spettacolo dall'anno scorso.