(Di venerdì 13 settembre 2024) Faropinione ae amanti delle cospirazioni è una, ma non per l’Intelligenza Artificiale. Il segreto sarebbe in una combinazione di pazienza e della capacità di avere tutte le informazioni necessarie a confutare le tesi complottiste. A dimostrarlo è lo studio pubblicato sulla rivista Science da Cornell University e Massachusetts Institute Technology. Coordinata da Thomas Costello del Mit, la ricerca dimostra come dialogare con un chatbot può faropinione anche a chi contesta lo sbarco sulla Luna o la pandemia di Covid-19.