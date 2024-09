Perseguita la ex anche davanti la scuola frequentata dai figli 47enne arrestato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 13 settembre 2024) NAPOLI – Undi Chiaia è statodaidella stazione Quartieri Spagnoli per atti persecutori, commessi nei confronti della moglie, con cui si era recentemente separato. Non accettando la decisione di interrompere la relazione, l’uomo avrebbe iniziato are la sua ex. Seguendola in ogni spostamento, minacciandolaaipiccoli. La situazione è degenerata in mattinata, quando la donna ha accompagnato i bambini ae si è ritrovata l’ex maritoall’istituto. Ilha iniziato a insultarla, a minacciarla di morte. La donna, poco prima che l’uomo si allontanasse, ha avuto la prontezza di fotografarlo e si è rivolta ai. I militari,sulla base delle precedenti denunce, hanno rintracciato ile lo hannoin differita. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.