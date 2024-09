Perdite e sofferenze doppia mina per le banche cinesi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nei giorni scorsi, Formiche.net ha raccontato da vari punti di vista come la grande crisi del Dragone affondi le sue radici nella depressione dei consumi: inon spendono e non comprano come dovrebbero e questo, oltre a produrre il fenomeno della sovraccapacità che sta mettendo a soqquadro l’economia globale, inibisce ogni slancio di ripresa. Al governo e al partito importa poco, visto che nella logica comunista è meglio un cinese parsimonioso e poco spendaccione. Peccato però che per lenon valga tale filosofia: se i consumi non ripartono, allora c’è meno necessità di chiedere un prestito in banca e se l’economia rimane impantanata, aumentano anche le, ovvero il tasso dei prestiti che gli istituti non riescono più a farsi rimborsare.