LIVE Cobolli-Bergs 3-5 Italia-Belgio 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | il belga serve per il primo set

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Salta molto il servizio dirimane lontano dalla palla e spedisce in rete il rovescio. Set point per il. 30-0 Altro punto diretto con il servizio perche ora è in fiducia. 15-0 Prima vincente per il. 3-5 Break: braccio di ferro sulla diagonale destra.riesce a cambiare diagonale con un buon lungolinea costruendosi anche la possibilità di mettere i piedi in campo. L’azzurro però va fuori giri e spedisce in corridoio il colpo successivo. Seconda 15-40 Altra ottima risposta diche prende in controtempo l’avversario. In uscita dal servizioprova ad accelerare per non perdere campo ma stecca. 15-30 CHE RISPOSTA!! Ottima prima ad uscire dell’azzurro,intuisce in anticipo la direzione ed impatta benissimo il dritto in allungo trovando il vincente lungolinea.