Litiga con la madre all’arrivo dei carabinieri li aggredisce ferendoli | 23enne arrestato in provincia di Latina

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nel pomeriggio del 12 settembre, idel NORM di Aprilia sono intervenuti in un’abitazione della città a seguito di una segnalazione di lite familiare.sul posto, i militari hanno identificato una donna tunisina, classe 1966, e suo figlio, un giovane di 23 anni. Sin ddei, il giovane ha mostrato un atteggiamento ostile, insultando i militari e tentando la fuga per evitare il controllo. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato bloccato, ma ha continuato a opporre resistenza, aggredendo fisicamente ie provocando loro lesioni. Ilè statoper resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.