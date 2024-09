Le destre in Italia hanno un nemico invisibile | il gender nelle scuole

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Leinun. Siamo spettatori e spettatrici di questo triste remake de Il sesto senso – pagato con le nostre tasse – in cui i protagonisti, a volte in casa Lega, a volte in casa Fratelli d’, avvertono l’improvvisa esigenza di bandire la teoria deldalle. Ma quale? Ho la sensazione che questi qui un piedene non lo mettano da parecchio. Come un prete sull’altare, seppur ideologicamente spesso agli opposti, ripetiamo insieme: la teoria delnon esiste, o almeno non così come la maggioranza di governo la racconta.