Incendio mortale a Milano il padre del titolare aveva denunciato una tentata estorsione da 20mila euro

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Forse stavano già dormendo quando sono divampate le fiamme: uno di loroil pigiama addosso. Di sicuro, tutti hanno cercato disperatamente di sfuggire al rogo, ma si sono ritrovati in una trappola incandescente.in via Cantoni, morti tre ragazzi. I vigili del fuoco al lavoro fuori dal capannone Dong Yindan è stata trovata ai piedi della scalinata di ferro che porta al piano di sopra, stroncata dalle esalazioni killer dell’che ha divorato in pochi minuti la facciata del capannone e i cinque-sei metri più vicini all’ingresso. Liu Yinjie e Pan An hanno scelto un’altra disperata via di fuga per allontanarsi il più possibile dal muro di fuoco, ma sono crollati nella parte posteriore dell’open space, con i polmoni saturati da fumo e gas tossici.