Impossibile accertare cause morte balenottera trovata a Muggia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non sarà possibile risalire alla causa didella balenettora comune che il 30 agosto è stataincastrata sotto i pontili di, in provincia di Trieste. Lo rende noto oggi l'Area Marina Protetta di Miramare. "Lo stato avanzato di decomposizione in cui versava la carcassa - si legge in una nota - e l'impossibilità da parte dei medici veterinari di analizzare l'animale fuori dall'acqua, non ha permesso di predisporre una valutazione completa del caso. Per compiere questo tipo di analisi, infatti, l'animale avrebbe dovuto essere portato in un luogo idoneo e sicuro a terra, operazione logisticamente complessa che purtroppo non è stata possibile. Il tassello di tessuti, prelevato dagli esperti del Cetacean strandings Emergency Response Team - CERT i giorni successivi via mare - prosegue il testo - sarà invece utile per fornire dati genetici sulla".