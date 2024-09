Il taglio Bce alleggerisce i mutui fino a 70mila euro di risparmio per le famiglie

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 13 settembre 2024) La recente decisione della Banca centralepea (Bce) di ridurre la tariffa di interesse di 25 punti base rappresenta un’importante novità per l’economiapea e, in particolare, pere imprese. La misura porta il tasso sui depositi presso l’tower al 3,50% e mira a facilitare l’accesso al credito, stimolando l’economia e rendendo più accessibili i. Mentre chi si indebita per acquistare casa o investire non trarrà un beneficio diretto, i risparmiatori potrebbero risentire di un calo nei rendimenti dei depositi e dei titoli a tasso variabile.dei tassi Bce: una risposta per la ripresa economica Il contesto che ha portato la Bce a prendere questa decisione è caratterizzato da incertezze economiche globali, in particolare legate alle scelte della Federal Reserve americana.