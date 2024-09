Gli studi che smontano le balle sull’ecocidio nell’Isola di Pasqua

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 13 settembre 2024) Anche l’ultimo tassello è andato al suo posto. Per molti decenni, a partire dai testi scolastici e perfino in qualche film di successo, è stata raccontata una storia paradigmatica sulle conseguenze dello sfruttamento ambientale estremo da parte dell’uomo: quella dell’isola di. Il punto di questa storia è una domanda: perché l’eccezionale civiltà dell’isola diè collassata? Cosa ha provocato il declino catastrofico della sua popolazione? Fin dagli anni ’80 del secolo scorso, Jared Diamond si è sforzato di rispondere in modo da dimostrare che si tratta di un collasso autoinflitto, come poi ha elaboratamente esposto nel suo famoso libro “Collasso: come le società scelgono di fallire o sopravvivere”.