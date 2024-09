Giustiziato a 18 anni a colpi di pistola | altri due arresti per l’omicidio di Jhonny Sulejmanovic

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo una fuga di alcuni mesi, sono stati arrestatidue uomini del commando che nella notte del 26 aprile avrebbe ucciso in un agguato in via Varsavia a Milano, ragazzo di 18di origine bosniaca e di etnia rom. Di sei componenti del gruppo individuati dagli investigatori, tre erano stati arrestati a giugno, due sono quelli arrestati oggi, 13 settembre, mentre l’ultimo risulta tuttora irreperibile. Tutti loro risultano gravemente indiziati: erano arrivati in via Varsavia a bordo di Seat di colore nero, avevano assaltato il furgone dove dormiva la vittima con la moglie, infrangendo i vetri con delle mazze di ferro, per poi trascinarefuori dal veicolo e freddarlo con almeno tred’arma da fuoco.