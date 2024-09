Festa della polisportiva La Perla col Gioco del Ponte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) MONTECALVOLI LaLadi Montecalvoli entra oggi nel clou per celebrare al meglio i suoi venticinque anni. Oggi, alle 18,15, ci sarà la sfilata per le vie del paese dei figuranti e degli specialisti sbandieratori deldeldi Pisa che onorano con la loro presenza lae tutto il paese di Montecalvoli in occasione di questa importante ricorrenza. "Li ringraziamo – le parole del presidente Simone Pistolesi – per la disponibilità e condivisionenostra iniziativa a sostegno di Agbalt-Associazione genitori di bambini affetti da leucemia e tumori che sono ricoverati all’ospedale Santa Chiara di Pisa.