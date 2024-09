Festa Casapound subito polemica | Né a Capalbio né altrove

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Grosseto, 13 settembre 2024 – Sale lasullanazionale diannunciata per il prossimo anno a. Sulla questione interviene l'assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini: "Leggo cheha annunciato che, il prossimo anno, intende organizzare la proprianazionale. Ci tengo a precisare che il punto non è se si tiene a Grosseto, ao, per quanto mi riguarda, fuori dalla Toscana. Il punto è che ladi un movimento neofascista non dovrebbe tenersi da nessuna parte. O meglio, un partito o una associazione neofascista o neonazista non dovrebbe proprio trovare cittadinanza in un Paese antifascista, dove donne e uomini hanno sacrificato la propria vita nel lotta contro il nazifascismo.