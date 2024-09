Ex scuola media di Falerone quasi ultimati i lavori di ripristino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Saranno terminati entro la fine di ottobre idi ristrutturazione dell’exdicapoluogo, dove sarà realizzato una sorta di ‘college’ per attività ricettive e di formazione. L’intervento del valore di 1.359.000 euro finanziato con i fondi dell’8 per mille, prevedeva il recupero strutturale di quella che prima era l’ex‘don Bosco’ dicapoluogo, danneggiata pesantemente dal sisma del 2016 e dichiarata imtamente inagibile. "Siamo in dirittura di arrivo anche per questo progetto – sostiene il sindaco Armando Altini – la ditta sta lavorando a pieno ritmo e secondo la tabella di marcia il cantiere dovrebbe essere chiuso entro la fina di ottobre e riconsegnato al Comune. Siamo fiduciosi che i tempi vengano rispettati, ma ci vorrà ancora del tempo prima di poter rendere fruibile l’immobile e rimetterlo a disposizione della popolazione.