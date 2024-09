Elena Radonicich chi è Eva Kofler di ‘Brennero’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 – Il 16 settembre, su Rai 1, partirà, nuova serie tv che andrà in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, per quattro prime serate in tutto. Trama e cast Il racconto è ambientato a Bolzano. La protagonista femminile è interpretata da, che presta il volto a Eva, un’avvocatessa di origini tedesche proveniente da una famiglia benestante.dovrà lavorare con l’ispettore Paolo Costa (Matteo Martari), di lingua italiana per fermare un killer responsabile di sei omicidi conosciuto come ‘Il Mostro’ (Paolo Briguglia). Chi è, nata a Moncalieri nel 1985, dopo gli studi a Torino si è trasferita a Roma dove si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2009.