E voi cosa fareste?

(Di venerdì 13 settembre 2024) Cambiare vita e mollare tutto. Una frase che diciamo tutti prima o poi. Ma che dalla pandemia in poi è diventata realtà. È stato il lockdown a rimescolare le nostre priorità. In quel periodo abbiamo speso il tempo a sopravvivere. Eppure quello stop, a posteriori, ci ha portati a riflettere sulla nostra felicità, sul senso della vita e sul nostro futuro. Fatalità, subito dopo è iniziato il fenomeno culturale della Great Resignation, le dimissioni da un certo sistema di vita e qualità del lavoro non più. Qualdi latente in noi è esploso, come dicono anche i dati.