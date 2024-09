Draghi in visita da Marina Berlusconi a Milano dopo la presentazione del rapporto sulla competitività Con lui anche Gianni Letta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Mariomercoledì scorso è stato ospite dinella sua abitazione milanese. Secondo l’Ansa l’ex premier, che due giorni prima a Bruxelles aveva presentato il suoin Europa, è stato visto uscire in auto da casanel primo pomeriggio. Pocoè stato visto uscire, storico braccio destro di Silvio. Giovedì, nel corso dell’evento “Il Tempo delle Donne” alla Triennale di, ha dato una risposta sibillina alla domanda del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana sui suoi progetti per il futuro: “Forse farò qualcosa o forse no, chi lo sa”. L'articoloindaladel. Con luiproviene da Il Fatto Quotidiano.