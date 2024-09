Dal ghiacciaio estinto sul Monte Rosa alla Marmolada in coma irreversibile per la crisi climatica | i dati della Carovana di Legambiente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) DalMer Del Glace, sulBianco, che in 174 anni ha perso 300 metri di spessore all’altezzastazionenvers, aldi Flua, suldal 2017. E pensare che nell’800 era grande quanto 112 campi di calcio, mentre oggi è solo un mare di rocce e detriti. A tracciare un bilancio sullo stato dei ghiacciai alpini in Italia e all’estero è la quinta edizione didei ghiacciai, la campagna internazionale diin collaborazione con Cipria Italia e con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano. Dodici i ghiacciai osservati speciali, 10 in Italia e 2 all’estero. D’altronde entro il 2100, secondo alcuni studi scientifici, con un riscaldamento globale di 2,7°C, l’Europa centrale rischia di perdere il 100%copertura glaciale.