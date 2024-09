Controlli della Polizia locale all’aeroporto di Capodichino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agentidi Napoli,Unità operativa Aeroporto e Turistica, congiuntamente al commissariato di Secondigliano, sono intervenuti all’interno dell’area dell’aeroporto al fine di contrastare il fenomeno dei noleggiatori abusivi. Gli agenti hanno effettuato 74di Taxi e NCC che hanno portato ad elevare 3 verbali per l’esercizio abusivoprofessione e senza rilasciare la prescritta ricevuta predeterminata; 4 verbali per il prelievo passeggero fuori dai posteggi consentiti; 1 verbale ad un soggetto che aveva adibito il proprio veicolo a servizio NCC privo di alcun titolo, con consequenziale ritiro carta di circolazione e fermo amministrativo da 2 a 8 mesi; 2 verbali per esercizio di noleggio con conducente privo di foglio di servizio – ritiro carta di circolazione e 2 mesi di fermo amministrativo del veicolo.