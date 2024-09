Ciclismo | Huub Artz si prende il titolo agli Europei under 23 italiani lontanissimi dalle posizioni di vertice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) A differenza di ciò che abbiamo visto al mattino tra le ragazze, la prova in linea degli uomini23disu strada nel Limburgo regala spettacolo, con corridori all’attacco sinprime fasi di gara. A primeggiare in una prova molto selettiva (tra le donne era stata volata praticamente compatta) è il neerlandese: dopo una vittoria di tappa al Giro d’Italia Next Gen quest’anno ecco anche ilcontinentale per il classe 2002 che passerà professionista l’anno prossimo con la Intermarché – Wanty. Volata a due a decidere la corsa:ha superato allo sprint il tedesco Niklas Behrens, mentre a completare il podio a 10” di ritardo il francese Léandre Lozouet. Nella top-5 il lussemburghese Mats Wenzel e l’elvetico Fabian Weiss. Veramente da dimenticare la prova degli azzurri, mai in lotta per ledi