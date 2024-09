Camminata culturale a Vallefoglia Quest’anno si parte da Coldazzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Come ogni anno a settembre il Comune dipropone un "walkscape", con unache invita a conoscere la bellezza storica artistica e naturalistica di luoghi più caratteristici del territorio comunale. Il walkscape, curato dalla associazione Auser/Etra Aps e da almaloci.com, prevede un cammino semplice e aperto a tutti attraverso alcune tappe che permettono di raccontare la storia più ufficiale di una località ma anche le storie più popolari ed inedite raccolte tra gli abitanti.si partirà dadomani alle 16, con appuntamento per la passeggiata al centro del piccolo aggregato di case del piccolo borgo vicino a Colbordolo, un paesino ricco di storia ed immerso in una natura incontaminata.