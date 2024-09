Cambiamento climantico e vendemmia Il gelo non ferma la raccolta in Germania

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il sole bacia le terre anschlussiane e fa recuperare il passo alla2024. Inaccelerando la maturazione dei vigneti colpiti dalle gelate tardive dello scorso aprile. In Austria anticipando ladell’uva con lapiù precoce degli ultimi cinquant’anni. Oltralpe i viticoltori sono infatti alle prese con le conseguenze del maltempo e delclimatico. Le stesse che hanno interessato paesi più mediterranei come in Italia, Spagna e Francia, ma che hanno spaventato non poco Vienna a soprattutto Berlino in vista dei risultati delladi quest’anno. Sì, perché l’annata 2024 in terra teutonica non è sotto una buona stella. Ilche si è esteso la scorsa primavera sulle regioni vinicole più famose della, dal Württemberg settentrionale al Baden fino alla Franconia ha causato parecchie danni a molte aziende vitivinicole tedesche.