A Rimini debutta Ibl nuovo salone dedicato a bellezza ed estetica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dal 19 al 21 ottobreospiterà ilevento di Italian Exhibition Group,a beauty, wellness e innovazione.si prepara ad accogliere uneventoai professionisti della. Dal 19 al 21 ottobre 2024, presso la Fiera di, debutterà Ibl, Innovation Beauty Lab, ilorganizzato da Italian Exhibition Group (IEG), nato dalla fusione tra le Fiere die Vicenza. L’evento, pensato per aziende e professionisti del settore beauty e wellness, ha l’obiettivo di favorire nuove collaborazioni e opportunità di business, promuovendo al contempo la cultura del “bellessere” come stile di vita. I padiglioni della fiera ospiteranno i più noti brand del settore e influencer di fama, con un’attenzione particolare alle ultime tendenze di consumo e alle opportunità emergenti per i professionisti.