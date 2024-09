VMAs 2024 l’esibizione sorprendente di Benson Boone

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si sono tenuti nella notte tra l’11 e il 12 settembre gli annuali MTV Video Music Awards, che come d’abitudine hanno visto sfilare le star più amate della musica globale. Pre-show e performance della serata hanno regalato momenti da segnare negli annali, stupendo sia il pubblico newyorkese sia quello collegato a ogni latitudine. Condotti dalla superstar vincitrice di 3 GRAMMY® Megan Thee Stallion, ihanno avuto tra i protagonisti assoluti Taylor Swift, Post Malone, Eminem, Katy Perry, Anitta, Sabrina Carpenter e Lenny Kravitz. Menzione speciale per, hit-maker del momento che si è aggiudicato il premio come Best Alternative video e si è esibito con una performance sorprendete sulle note di Beautiful Things.