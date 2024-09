Verso Team Altamura-Benevento | l’emergenza è un lontano ricordo occhio alle sorprese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMister Auteri lo aveva detto alla vigilia del debutto in campionato contro la Cavese: “Le prime partite di una stagione sono sempre particolari, i valori sono sempre sulla carta”. In soldoni, in avvio conta mettere fieno in cascina in attesa di avere tutti disponibili e al top della forma. A distanza di 18 giorni, ilè stato bravo a tenere botta viste le tante assenze conquistando sei punti ed è cresciuto tanto sotto l’aspetto fisico. La condizione della squadra, poi, si avvia ad essere più omogena perché chi ha iniziato tardi, soprattutto Acampora e Viviani, è quasi in linea con il resto del gruppo ed ha le carte in regola per avere un minutaggio importante.