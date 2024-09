Segnalato a Brescia il primo caso autoctono di Dengue | cominciata la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si tratta delcontagio non da uomo a uomo, ma tra zanzara e uomo. È successo a, dove un uomo è stato contagiato da una zanzara infetta, poiché non aveva fatto nessun viaggio. A spiegare il contagio è stata poi l’Ats in una nota. L’Agenzia di tutela della salute ha spiegato che il “10 settembre 2024 è stato confermato sul territorio di Atsunpositivo diin una persona che non ha effettuato alcun viaggio all’estero, come rilevato dall’indagine epidemiologica effettuata: quindi si tratta di un'”., laIl paziente è in buone condizioni cliniche. Il paziente è residente a Ospitaletto, e per motivi lavorativi frequenta i comuni di Gussago e Monticelli. Tutti e 3 hanno emesso e pubblicato le relative ordinanze per le azioni previste, e hanno effettuato disinfestazioni con trattamenti larvicidi e adulticidi.