San Marino si rinnova l’annuale incontro con il corpo diplomatico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nel Palazzo Pubblico della Repubblica di Sansi è svolto oggicon ile Consolare, organizzato congiuntamente dalla Segreteria di Stato e dal Dipartimento Affari Esteri. Numerosi erano i rappresentanti diplomatici e consolari giunti a Sandalle differenti sedi in Italia e all’estero ed altrettanti hanno potuto seguire in collegamento i lavori dell’, preceduti dall’udienza ufficiale concessa dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, ed introdotta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. Al centro dell’annuale è stata la più recente evoluzione del negoziato relativo all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e l’imminente suo perfezionamento attraverso la firma.