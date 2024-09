Roma banda del buco in azione a Palestrina | ladri sorpresi in gioielleria

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 12 settembre 2024) Unnella parete per entrare nel negozio e prendere i gioielli. Nel piano iperò non avevano tenuto conto del rumore che in piena notte hanno svegliato il vicinato. E’ così che sabato scorso a, in provincia di, ladelè finita in manette. Si tratta di tre uomini, un 44enne originario di Tivoli, un 27enne ed un 29enne originari del comune di Paternò, arrestati dai carabinieri per furto aggravato. A dare l’allarme diverse chiamate al 112 da parte di alcuni residenti di zona che avevano sentito forti rumori in piena notte provenire da un negozio di preziosi e bigiotteria.delininAll’arrivo dei carabinieri due dei tre indagati erano all’interno del negozio ancora intenti a fare razzia della merce esposta. Il terzo all’esterno faceva da palo.