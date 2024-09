PS5 è disponibile il nuovo aggiornamento di sistema con l’Hub di benvenuto i profili Audio 3D e tanto altro

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sony Interactive Entertainment ha rilasciato ildel software didi PS5, contenente tutta una serie di novità interessanti dove tra queste troviamo l’aggiunta deldi. Come leggiamo su Playstation Blog, il colosso giapponese ha aggiuntodi, quello che viene definito come unspazio personale con widget e sfondi personalizzabili nella schermata principale di PS5. Questo Hub disi pone come una versione rivisitata della scheda Esplora, che in precedenza erasolo negli Stati Uniti. Grazie a questa feature è possibile di conseguenza personalizzare la home con una vasta gamma di widget, tra cui la memoria di archiviazione della console, i livelli della batteria per gli accessori, gli amici online, i trofei e moltoancora.