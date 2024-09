Promozione grandi firme

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sette vittorie su otto gare hanno caratterizzato la prima giornata del campionato diche annovera nel raggruppamento del girone A ben 8 provinciali. Davide Sartini (53 anni) allenatore di lungo corso (attualmente fermo ai box) ed ex Atletico Mondolfo Marotta, Real Metauro (in), Tavernelle (Prima Categoria) e dell’Urbania (in Eccellenza) così commenta la partenza del torneo: "Penso che negli ultimi anni il campionato disi è alzato come livello tecnico. Questo è dovuto soprattutto alle squadre che negli anni sono retrocesse (soprattutto quelle che nella loro storia anno partecipato anche a campionati di serie C vedi Jesina) e per storia e voglia di risalire subito hanno alzato il livello del campionato". "Vedo – continua Sartini – tante squadre in lotta per i primi posti, soprattutto per le rose a disposizione degli allenatori.