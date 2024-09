Nashville Bon Jovi salva una donna che vuole gettarsi da un ponte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Jon Bonhato unache stava perdalpedonale Seigenthaler, che attraversa il fiume Cumberland, a. Il rocker e un'assistente alla produzione video l'hanno convinta a non buttarsi dopo che laaveva già scavalcato la ringhiera. Bonstava girando un video musicale sul, che è rimasto aperto al pubblico durante le riprese. Il video ripreso dalle telecamere è stato pubblicato su YouTube dal dipartimento della polizia di, ma poi rimosso: le immagini mostrano l'assistente parlare con lae il frontman avvicinarsi lentamente. I due l'hanno aiutata a superare la ringhiera per mettersi in salvo. Bonha parlato con lae l'ha abbracciata.