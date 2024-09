Nasce Uallaby | la nuova frontiera dell' AI generativa per le aziende

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il panorama tecnologico italiano si arricchisce di unae promettente realtà:. Questa innovativa tech company fa il suo ingresso ufficiale sul mercato, promettendo di rivoluzionare il modo in cui leinteragiscono con l'intelligenza artificiale. La nascita diFondata da Marco Trentin e Carlo Farini, due imprenditori alla loro terza esperienza come fondatori,per rispondere a un'esigenza sempre più pressante nel mondo aziendale: semplificare l'utilizzo'AI. La startup ha già attirato l'attenzione di numerosee professionisti del settore, tanto da aver integrato nel suo team figure di spicco come Andrea Trentin (CMO) e Alessandro Gallo (CRO).