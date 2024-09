Manchester City Guardiola ne recupera 2 per l’Inter | pure un super big

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilsarà avversario delil prossimo mercoledì 18 settembre, nella prima giornata di Champions League. Due recuperi, uno fondamentale, per Pep. RECUPERI – Dopo la sosta buone notizie per ile per. Nonostante il forfait di Nathan Ake, il tecnico spagnoloperò due giocatori: Savinho e soprattutto Phil Foden. Quest’ultimo aveva saltato per infortunio tre settimane e ha dovuto saltare anche la convocazione dell’Inghilterra. Ieri, la stella inglese si è allenato al centro sportivo dele dunque e ha disposizione di, già per il match di Premier League contro il Brentford di sabato alle 16. La sfida controin Champions League è fissata per mercoledì 18 alle 21 all’Etihad.