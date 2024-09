Malasanità | una manovra sbagliata avrebbe causato la morte di una paziente A processo medico del Goretti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Latina:imputato per omicidio colposo dopo ladi unaal Santa MariaUndi 67 anni è imputato presso il Tribunale di Latina con l’accusa di omicidio colposo per ladi unadi 73 anni, residente a Latina, avvenuta durante un intervento di drenaggio presso l’ospedale Santa Maria. I fatti risalgono a ottobre 2019, quando la donna, che aveva recentemente subito un delicato intervento per l’asportazione di un tumore al polmone, era tornata in ospedale per un peggioramento delle sue condizioni. Rinviato ilal 11 novembre La prima udienza del, prevista per ieri, è stata rinviata al 11 novembre davanti al giudice monocratico Paolo Romano. Sono stati i familiari della vittima a presentare denuncia, portando così la Procura di Latina ad aprire un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.