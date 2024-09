Luca Giurato | l’ultima apparizione in tv nel 2010 poi l’oblio Cosa faceva fino alla tragica scomparsa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mercoledì 11 settembre è morto. Il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni e si è spento a cauda di un infarto fulminante. “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate”, cha confermato in lacrime all’Adnkronos la moglie Daniela Vergara., che ha iniziato la carriera di giornalista negli anni ’60, è approdato in tv all’inizio degli anni ’90 con una serie di programmi: da Domenica In a Unomattina, da La vita in diretta a Quelli che il calcioalle apparizioni come opinionista in alcuni reality. Mara Venier, compagna d’avventura dia Domenica In, saluta l’amico con un messaggio su Instagram: “Ciao, ti ho voluto tanto tanto bene per me un giorno molto triste”, scrive. “Quanta vita insieme.