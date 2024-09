Lei manterrà i figli? Lui avrebbe offerto una cifra irrisoria | Chiara Ferragni e Fedez si incontrano per il divorzio Ecco com’è andata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo un’estate piena d’amore (ma con partner diversi),tornano all’amara realtà della loro separazione. Il fatidico primo incontro tra i due sarebbe avvenuto pochi giorni fa. Nulla di riconciliante, anzi, andava messa nero su bianco la pratica del. A riportarlo è Gabriele Parpiglia, che ha raccontato del ‘primo round’ per la separazione tra. E nonostante il clima non sembrerebbe essere stato molto disteso, gli ex Ferragnez sarebbero comunque giunti a un accordo. L’imprenditricecosì ottenuto il mantenimento totale dei due, Leone e Vittoria, mainvece rifiutato, in modo netto, qualsiasi tipo di aiuto economico da parte del cantante. “Dopo aver ascoltato la somma offerta dall’ex marito – scrive Parpiglia – somma pare ‘’.