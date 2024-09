Lasciata in barella per 24 ore la figlia scrive al presidente Giani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pisa, 12 settembre 2024 – “Mia madre, 78 anni,per oltre 24 ore su unaal Pronto soccorso”. La denuncia arriva da Ilaria Catarsi (che ha scritto anche aldella Regione),dell’anziana arrivata a Cisanello il 4 settembre dopo una brutta caduta. “Le hanno diagnosticato la frattura del femore - prosegue la donna - ma mia madre ha atteso per ore, non ricevendo neanche la colazione. Temendo che non venisse operata entro le 48 ore previste, il pomeriggio del giorno dopo ho deciso di trasferirla in una clinica privata”. Tuttavia l’anziana sarebbe stata curata nei tempi previsti, stando a quanto si apprende da ambienti sanitari, ma il problema è stato invece non avere trovato un letto disponibile per il ricovero “lasciandola quindi tutta la notte inal Pronto soccorso”.