Lanterns | emergono nuovi nomi su chi potrebbe interpretare Hal Jordan

(Di giovedì 12 settembre 2024)su chiHalQuando si è diffusa la notizia che Josh Brolin era stato pensato per il ruolo di Halin, era evidente che i DC Studios avevano dei piani piuttosto particolari per il personaggio nel DCU. Da allora abbiamo appreso che la star di Avengers: Infinity War ha rifiutato la serie HBO, così come Matthew McConaughey. La cosa non sorprende più di tanto, soprattutto se si considera che il franchise è ancora così stigmatizzato dal film Lanterna Verde del 2011 (pur essendo divertente, le ripetute battute di Ryan Reynolds a suo discapito hanno fatto sì che rimanesse nella mente del pubblico come un vero e proprio disastro). Oggi, lo scooper @MyTimeToShineH è intervenuto per affermare che “Ewan McGregor è il prossimo e poi Chris Pine”.