La giungla dei cantieri dubbi ed esasperazione Bolognesi preoccupati | E presto sarà peggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Parafrasando il capolavoro cinematografico ‘Forrest Gump’, la vita deiassomiglia sempre più a una scatola di cioccolatini: non sai mai quale cantiere ti capita. Ieri è toccato ai residenti di via del Pratello e dintorni, che dalle 7 di mattina si sono ritrovati a fare colazione nei dehors in mezzo al traffico. Colpa di un problema alla rete dei sottoservizi legato al cantiere del tram, che ha dirottato la viabilità su via San Rocco, con conseguente svolta a sinistra per percorrere circa 100 metri – con il senso di marcia invertito – e girare su via Pietralata, per rimettersi su via San Felice, in barba alla Ztl e alla zona pedonale. Le telecamere, chiaramente, sono state spente e il Comune ha garantito che l’intervento di Hera dovrebbe concludersi stasera. Intanto, però, è arrivata un’altra gincana.