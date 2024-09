Il gesto affettuoso che nessuno si aspettava | re Carlo sorprende ancora | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Re. Questa mattina la nazionale neozelandese di rugby femminile è stata accolta a Buckingham Palace. Quando il monarca ha incontrato la squadra, che ha esternato il desiderio di abbracciarlo, lui non si è tirato indietro e, anzi, ha spalancato le braccia. Le Black Ferns, come sono soprannominate, si trovano a Londra per la sfida in programma questo weekend contro l'Inghilterra allo stadio di Twickenham. "Noi tutte volevamo un abbraccio, ma", hanno detto sottovoce al re., allora, ha rotto gli indugi e ha acconsentito al. "Sono stato schiacciato da una mischia", ha scherzato il monarca sorridendo.