I coreani sono tutti uguali | la federcalcio inglese denuncia la frase razzista di Bentancur L’ex della Juve rischia una maxi squalifica

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una battuta di cattivo gusto che si è trasformata nell’ennesimo caso di razzismo. “I“, così Rodrigodurante un’intervista dello scorso giugno. Con queste parole, il centrocampista del Tottenham si era rivolto al compagno di squadra Heung-min Son. “Puoi procurarmi la maglia del coreano?” gli aveva chiesto il giornalista; “Voi quella di Son? Va bene anche quella di uno dei suoi cugini, tanto”. Una replica discriminatoria e inappropriata. Ora, la FA Premier League – come riportato dal giornalista Alasdair Gold – avrebbe pensato dire il giocatore e la punizione sarebbe esemplare. L’accaduto Si trovava in Uruguay per l’inizioCopa America, quando– invitato a un programma andato in tv – si era reso protagonista in negativo di un’uscitanei confronti di Son eCorea.