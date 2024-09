Dumfries rinnova alle condizioni dell’Inter | pure due benefici! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Denzelsarà il prossimo rinnovo in casa Inter. Accordo trovato con l’entourage dell’olandese, che si atterràdettate dal club. ACCORDO – E con, l’Inter cala il quarto rinnovo dell’estate, dopo quelli di Nicolò Barella, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. Il difensore olandese e il suo entourage hanno trovato un accordo sul prolungamento del contratto. Accordo, che fino alla scorsa primavera era praticamente impensabile, con tanto di gelo tra le parti. C’era la sensazione, infatti, che in estatepotesse partire in direzione Premier League. Ma dall’Inghilterra, a parte il sondaggio dell’Aston Villa, non sono arrivate altre offerte ai suoi rappresentanti. Soprattutto quella desiderata dal Manchester United.e lo fa