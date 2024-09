Cinzia Dal Pino | la ricostruzione di quella sera e la decisione del gip

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 12 settembre 2024) La vita diDalè cambiata dalladi domenica 8 settembre: ecco lae ladel gip nei suoi confronti Doveva essere unata come tutte le altredi domenica 8 settembre. Invece si è trasformata in un incubo dal quale la donna di 65 anni non riesce ad uscire. La donna in più di un’occasione ha spiegato agli inquirenti di non voler uccidere la persona che le aveva rubato la borsa, ma solamente recuperare la refurtiva. Polizia penitenziaria (Ansa) – cityrumors.itUna versione che non convince pienamente gli inquirenti. Sono ancora diversi i punti da chiarire e per questo motivo il Gip ha deciso di optare per una misura cautelare ai domiciliari e con il braccialetto elettronico. Il rischio, nonostante le parole della donna, è quello di una reiterazione del reato.